Toots - Smyrna 301 Sam Ridley Parkway West
We are not accepting online orders right now
N/A Beverages
Apple Juice$3.25
Blue Powerade$3.25
Chocolate Milk$3.25
Coffee$3.25
Coke$3.25
Coke Zero$3.25
Diet Coke$3.25
Dr Pepper$3.25
Ginger Ale$3.25
IBC Rootbeer$3.75
Lemonade$3.25OUT OF STOCK
Mello Yello$3.25
Milk$3.25
Shirley Temple$3.25
Soda Water
Sprite$3.25
Tea$3.25
Water
Orange Juice$3.25
ADULT FROZEN DRINK$3.25
Cranberry Juice$3.25
Pineapple Juice$3.25
Toot's Smyrna Location and Ordering Hours
(615) 223-8858
Closed • Opens Monday at 11AM